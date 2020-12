M5s, scissione a Bruxelles: lasciano D’Amato, Corrao, Evi e Pedicini. “Questo Movimento è parente lontano di quello per cui messo cuore” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quattro europarlamentari del Movimento Cinque Stelle lasciano il gruppo ed escono dal Movimento. Una scissione. L’ala ‘ambientalista’ composta da Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D’Amato ha annunciato l’uscita parlando di una decisione figlia di un “malumore” che “va avanti da diversi mesi”. Il gruppo dei Verdi/Ale del Parlamento Europeo terrà una riunione venerdì mattina per discutere dell’adesione dei quattro eurodeputati fuoriusciti dal Movimento, considerati vicini ad Alessandro Di Battista. Corrao, Pedicini, Evi e D’Amato, negli scorsi mesi, si sono distinti votando spesso in linea con i Verdi su dossier qualificanti come la Politica Agricola Comune. “Con l’addio al M5S – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quattro europarlamentari delCinque Stelleil gruppo ed escono dal. Una. L’ala ‘ambientalista’ composta da Ignazio, Piernicola, Eleonora Evi e Rosaha annunciato l’uscita parlando di una decisione figlia di un “malumore” che “va avanti da diversi mesi”. Il gruppo dei Verdi/Ale del Parlamento Europeo terrà una riunione venerdì mattina per discutere dell’adesione dei quattro eurodeputati fuoriusciti dal, considerati vicini ad Alessandro Di Battista., Evi e, negli scorsi mesi, si sono distinti votando spesso in linea con i Verdi su dossier qualificanti come la Politica Agricola Comune. “Con l’addio al M5S – ...

