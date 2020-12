**M5S: Castaldo sui 4 addii, 'giorno triste ma incoerenza e no rispetto regole'** (2) (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "L'incoerenza è di chi se ne va e sbatte la porta sottraendosi al confronto. E' facile attaccare Vito Crimi in un momento del genere ma lui ha lavorato duramente senza chiedere nulla in cambio. Voi che avreste fatto al posto suo anzi, non vi chiedo cosa AVRESTE fatto, ma voi invece cosa AVETE fatto in questo contesto? Io combatterò sempre per risollevare le sorti del Movimento perché non vedo alternative politiche nel nostro Paese. La scelta fatta è molto grave e ne prendiamo atto", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "L'è di chi se ne va e sbatte la porta sottraendosi al confronto. E' facile attaccare Vito Crimi in un momento del genere ma lui ha lavorato duramente senza chiedere nulla in cambio. Voi che avreste fatto al posto suo anzi, non vi chiedo cosa AVRESTE fatto, ma voi invece cosa AVETE fatto in questo contesto? Io combatterò sempre per risollevare le sorti del Movimento perché non vedo alternative politiche nel nostro Paese. La scelta fatta è molto grave e ne prendiamo atto", conclude.

«Ci sono rischi sia di scissione nel Movimento che di tenuta per il governo». E ancora: «C’è la possibilità che buttino giù Conte. Il premier dovrà riferire in Aula». Bastano queste due frasi dei vert ...

Si spacca il M5s a Bruxelles: via la frangia ambientalista

Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi e Piernicola Pedicini, già nell'occhio del ciclone per i voti in contrasto con la delegazione su Mes e Pac, dicono addio al Movimento. Per loro si prospetta ...

