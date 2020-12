M5S allo sfascio, lasciano altri 4 eurodeputati: “Il Movimento ha tradito gli elettori” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il M5S è sempre più allo sfascio. Ogni giorno si registrano nuovi addio, non solo da parte degli elettori, che ormai hanno capito come si è ridotto il partito e qual è il suo futuro, ma anche degli eletti. A dire basta adesso sono quattro eurodeputati: Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi, i quali hanno deciso di abbandonare il gruppo pentastallato. L’annuncio è arrivato con una nota, in cui hanno indicato di voler proseguire “l’impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini”. “La decisione – scrivono – è stata resa necessaria dall’impossibilita’ di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi, all’interno della delegazione del M5S, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il M5S è sempre più. Ogni giorno si registrano nuovi addio, non solo da parte degli elettori, che ormai hanno capito come si è ridotto il partito e qual è il suo futuro, ma anche degli eletti. A dire basta adesso sono quattro: Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi, i quali hanno deciso di abbandonare il gruppo pentastallato. L’annuncio è arrivato con una nota, in cui hanno indicato di voler proseguire “l’impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini”. “La decisione – scrivono – è stata resa necessaria dall’impossibilita’ di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi, all’interno della delegazione del M5S, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia ...

