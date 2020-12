M5S alla frutta, 4 europarlamentari sbattono la porta e se ne vanno: «L’aria è irrespirabile» (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Quando una storia finisce». È il titolo del lungo post pubblicato su Facebook dall’europarlamentare Ignazio Corrao, che oggi, insieme ad altri tre colleghi di Strasburgo, ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle. Gli altri tre dissidenti sono Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi. La mossa non va interpretata solo come uno scontro in Europa perché avrà sicuramente una serie di ripercussioni all’interno del traballante Movimento in Italia. Corrao ripercorre le fasi più importanti della sua militanza nel M5S, spiegando i motivi che lo hanno portato alla rottura. «L’aria dentro è irrespirabile da mesi e gli spazi di confronto interno del tutto azzerati (per questo sono aumentate le esternazioni pubbliche). Così i rapporti umani, anche quelli belli, rischiano di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Quando una storia finisce». È il titolo del lungo post pubblicato su Facebook dall’europarlamentare Ignazio Corrao, che oggi, insieme ad altri tre colleghi di Strasburgo, ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle. Gli altri tre dissidenti sono Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi. La mossa non va interpretata solo come uno scontro in Europa perché avrà sicuramente una serie di ripercussioni all’interno del trabnte Movimento in Italia. Corrao ripercorre le fasi più imnti della sua militanza nel M5S, spiegando i motivi che lo hannotorottura. «dentro èda mesi e gli spazi di confronto interno del tutto azzerati (per questo sono aumentate le esternazioni pubbliche). Così i rapporti umani, anche quelli belli, rischiano di ...

