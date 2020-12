Lutto nel calcio | il Marocco piange Mohamed Abarhoun | aveva 31 anni

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Un altronel mondo del. Sono settimane molto difficili per il pallone che dopo aver perso Diego Armando Maradona e Papa Bouba Diop, si trova a fare i conti con la scomparsa anche del giovanissimo, calciatore marocchino di soli 31.A darne la notizia sono stati la FIFA e il suo ultimo club con un messaggio apparso anche sui canali social. Il calciatore è stato stroncato dal cancro allo stomaco contro il quale combatteva da alcuni mesi.era un difensore di fascia e nel suo recente passatogiocato con i turchi del Caykur Rizespor che su Twitter hanno voluto scrivere: "Abbiamo appreso con dolore della notizia della morte del nostro ex calciatore, in ...