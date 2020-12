Lupin | trailer | poster e foto promozionali della serie Netflix

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Rilasciato il materiale promozionale di, nuovaoriginalearrivo sulla piattaforma streaming l’8 gennaio 2021ha rilasciato oggi il, la locandina e le prime immaginidi, la nuovafrancese originalecon protagonista l’attore Omar Sy. Lasarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dall’8 gennaio 2021. Nel cast, oltre al già citato Omar Sy, ci saranno anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La, prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck), è stata creata da George Kay in collaborazione con ...