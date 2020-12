Lupin, ecco il trailer e le immagini della serie TV Netflix (Di giovedì 3 dicembre 2020) Finalmente riusciamo a scoprire qualche informazione in più sulla serie TV Netflix dedicata al ladro Lupin. Molti i cartoni e i film d’animazione a lui dedicati. Questa volta, invece, si tratta di un vero e proprio live action con protagonista l’attore francese Omar Sy (Quasi amici). Andiamo a vedere tutto quello che riguarda la trama, il cast, il trailer, la data di uscita e le prime immagini dal set. La trama della serie TV Lupin La trama racconta di Assane Diop, la cui vita da bambini viene sconvolta dalla morte del padre. Quest’ultimo, inoltre, era stato accusato di un crimine che non ha mani commesso. Venticinque anni più tardi Assane userà il libro intitolato “Arsène Lupin, ladro gentiluomo” come ispirazione per vendicare suo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Finalmente riusciamo a scoprire qualche informazione in più sullaTVdedicata al ladro. Molti i cartoni e i film d’animazione a lui dedicati. Questa volta, invece, si tratta di un vero e proprio live action con protagonista l’attore francese Omar Sy (Quasi amici). Andiamo a vedere tutto quello che riguarda la trama, il cast, il, la data di uscita e le primedal set. La tramaTVLa trama racconta di Assane Diop, la cui vita da bambini viene sconvolta dalla morte del padre. Quest’ultimo, inoltre, era stato accusato di un crimine che non ha mani commesso. Venticinque anni più tardi Assane userà il libro intitolato “Arsène, ladro gentiluomo” come ispirazione per vendicare suo ...

