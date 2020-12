Lungomare | i lavori nell’area di cantiere di piazza Cavour VIDEO

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Complice, probabilmente, l’allerta meteo di queste ore la pala meccanica si è fermata. Nei giorni precedenti aveva però ‘disossato’ alacremente l’ampio pezzo diricompresodi. Nella quale ricade anche (buona) parte delle aiuole. Resta integra solo la parte disu cui poggiano i binari. Area, a quanto si apprende, giuridicamente non ancora nella disponibilità del Comune che ha autorizzato i. Isono propedeutici alla realizzazione di 236 box auto su due piani interrati e il ridisegno dell’area di superficie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GenCar5 : #Napoli La situazione della galleria Vittoria è catastrofica. Sono molto preoccupato, anche perché i tempi lunghi d… - MegaleHellas : DAL 2 AL 16 DICEMBRE A ISCHIA PONTE LAVORI AD UN TRATTO DI SCOGLIERA A PROTEZIONE DEL LUNGOMARE ARAGONESE… - Nebrodinotizie : A darne notizia il sindaco Antoninio D'Onofrio - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - AbruzzoBlog : RT @NotizieAbruzzo: “Piazzetta dei Pescatori”, conclusi i lavori sul lungomare di Fossacesia -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare lavori

anteprima24.it

Sul piatto 4,5 milioni stanziati dalla Regione. Previsto un impianto esterno che collegherà il porticciolo al parco di Miramare. Lavori al via in autunno ...È stata individuata la ditta che si occuperà della riqualificazione e della realizzazione del viale degli artisti in villa comunale. Il Comune di Castellammare di Stabia, dopo aver fatto partire la ga ...