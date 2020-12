L’Ue dice no alle elezioni finte di Maduro

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Unione europea prende una posizione netta sul Venezuela. Il Parlamento europeo ha deciso che non invierà alcuna missione di osservatori – come si era inizialmente ipotizzato –legislative previste per il prossimo 6mbre. L’opposizione venezuelana, guidata dal presidente del Parlamento Juan Guaidó, si è ritirata dalla campagna elettorale perché considera che non sono date le condizioni per un voto trasparente e giusto. Il presidente della commissione di Affari esteri, David McAllister, e il presidente della commissione di Sviluppo, Tomas Tobé, entrambi del Partito Popolare Europeo (Ppe), hanno comunicato che “il Parlamento Europeo non osserverà le, per cui non ci saranno commenti né sul processo né sui risultati. Nessun membro del Parlamento Europeo ha ricevuto mandato per svolgere il ruolo ...