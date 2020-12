L’Ue Chiede alle Scuole di Tutti i Paesi di Allungare Le Vacanze Natalizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) All’interno delle linee guida la commissione europea ha invitato i Paesi dell’unione ad Allungare le Vacanze Natalizie o in alternativa a mantenere la didattica a distanza. Un invito ad Allungare più possibile le Vacanze scolastiche quello da parte della commissione europea verso Tutti i Paesi dell’unione, o in alternativa continuare con la didattica a distanza. Leggi su youreduaction (Di giovedì 3 dicembre 2020) All’interno delle linee guida la commissione europea ha invitato idell’unione adleo in alternativa a mantenere la didattica a distanza. Un invito adpiù possibile lescolastiche quello da parte della commissione europea versodell’unione, o in alternativa continuare con la didattica a distanza.

worpunk : RT @autoportante_: l'UE chiede di rientrare a scuola almeno dopo il 15 per lasciare un po' di tempo per non far riprendere i contagi subito… - BLAQVROSE : RT @autoportante_: l'UE chiede di rientrare a scuola almeno dopo il 15 per lasciare un po' di tempo per non far riprendere i contagi subito… - rachele98_ : RT @autoportante_: l'UE chiede di rientrare a scuola almeno dopo il 15 per lasciare un po' di tempo per non far riprendere i contagi subito… - claudioSSL1900 : RT @autoportante_: l'UE chiede di rientrare a scuola almeno dopo il 15 per lasciare un po' di tempo per non far riprendere i contagi subito… - fedelealtrash : RT @autoportante_: l'UE chiede di rientrare a scuola almeno dopo il 15 per lasciare un po' di tempo per non far riprendere i contagi subito… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue Chiede Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE