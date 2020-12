Lotteria scontrini, ecco perché gli esercenti chiedono un altro rinvio: “Metà dei nuovi registratori di cassa non ha il software” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quella della Lotteria degli scontrini in chiave anti evasione sarà una partenza azzoppata. perché circa metà degli 1,4 milioni di nuovi registratori di cassa telematici che dialogano con l’Agenzia delle Entrate non ha ricevuto l‘aggiornamento software messo a disposizione in piena estate, indispensabile per consentire ai clienti di ricevere i biglietti virtuali e partecipare alla riffa con premi fino a 5 milioni di euro. Un intervento che per gli esercenti comporta ulteriori costi: fino a 300 euro tra installazione del software e scanner per la lettura del codice Lotteria. Spesa che molti, dato il momento di crisi, non vogliono sostenere. Comufficio, che riunisce i produttori delle “casse 2.0”, conferma i numeri e spiega a ilfattoquotidiano.it che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quella delladegliin chiave anti evasione sarà una partenza azzoppata.circa metà degli 1,4 milioni diditelematici che dialogano con l’Agenzia delle Entrate non ha ricevuto l‘aggiornamento software messo a disposizione in piena estate, indispensabile per consentire ai clienti di ricevere i biglietti virtuali e partecipare alla riffa con premi fino a 5 milioni di euro. Un intervento che per glicomporta ulteriori costi: fino a 300 euro tra installazione del software e scanner per la lettura del codice. Spesa che molti, dato il momento di crisi, non vogliono sostenere. Comufficio, che riunisce i produttori delle “casse 2.0”, conferma i numeri e spiega a ilfattoquotidiano.it che in ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa co… - adrianobusolin : RT @RobertaFerrero4: ?? I commercianti già gravemente danneggiati dalle chiusure, ora sono nel panico per l’adeguamento dei registratori di… - heyday94 : RT @VezzoliNarciso: BUONGIORNO e buon Giove, ...a : la lotteria degli scontrini ficcatevela in culo, pezzi di merda bastardi ! https://… - clikservernet : Lotteria scontrini, ecco perché gli esercenti chiedono un altro rinvio: “Metà dei nuovi registratori di cassa non h… - Noovyis : (Lotteria scontrini, ecco perché gli esercenti chiedono un altro rinvio: “Metà dei nuovi registratori di cassa non… -