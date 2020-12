Lotteria scontrini | come registrarsi | come funziona e info su estrazioni

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasta per prendere il via. Se ne è parlato tanto in questi ultimi mesi e dal primo gennaio partirà ufficialmente cone premi settimanali, mensili e annuali. Ma? E soprattuttofare perin modo corretto e partecipare così alle varie? E ancora: chi può prendere parte a questo “gioco”? Ecco alcune dellermazioni utili per capire megliomuoversi., a chi è rivolta Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codicee che abbiano acquistato beni o ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa co… - MariangelaCara7 : RT @GagliardoneS: Maestà ad Ottobre abbiamo perso 473.000 posti di lavoro! Dategli la lotteria degli scontrini. - randomico7 : @gmdb @alessandrowally la parte demenziale è IMHO la lotteria degli scontrini. - dinoforitaly : RT @GagliardoneS: Maestà ad Ottobre abbiamo perso 473.000 posti di lavoro! Dategli la lotteria degli scontrini. - joyrom : @Giocorct @OsservaMy 2. Il registratore di cassa comunica già all'agenzia delle entrate tutti gli scontrini emessi… -

Al via le procedure per la lotteria degli scontrini. Da martedì 1 dicembre, sull'apposito sito (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) è infatti già possibile registrarsi per ottenere il "codice lotteria" ...