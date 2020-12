L'onda delle donne negli Stati Uniti (Di giovedì 3 dicembre 2020) La parità di genere, le pari opportunità, la questione dei diritti delle donne tornano periodicamente centrali nel dibattito pubblico italiano. Capita in occasione del cinquantesimo anniversario del referendum sul divorzio o quando si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Capita a volte semplicemente perché una Statistica rivela in modo impietoso il gap, la distanza, che esiste ancora tra i salari degli uomini e quelli delle donne, il numero di uomini e donne al vertice di aziende, di partiti politici, di istituzioni. O capita perché un fatto di cronaca ci porta a riflettere su quanto c’è ancora da fare perché in questo nostro Paese ci si possa sentire non uguali, ma pari. Anche le recenti elezioni americane a ben vedere sono una buona ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) La parità di genere, le pari opportunità, la questione dei dirittitornano periodicamente centrali nel dibattito pubblico italiano. Capita in occasione del cinquantesimo anniversario del referendum sul divorzio o quando si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle. Capita a volte semplicemente perché unastica rivela in modo impietoso il gap, la distanza, che esiste ancora tra i salari degli uomini e quelli, il numero di uomini eal vertice di aziende, di partiti politici, di istituzioni. O capita perché un fatto di cronaca ci porta a riflettere su quanto c’è ancora da fare perché in questo nostro Paese ci si possa sentire non uguali, ma pari. Anche le recenti elezioni americane a ben vedere sono una buona ...

RaiUno : “AD10S Diego” una serata speciale in ricordo di #DiegoArmandoMaradona con una raccolta delle più belle immagini che… - nona_onda : RT @dvbntd61: @Gianmar26145917 @rosalide2 Il turbamento dovuto alla presenza delle iene? Quindi la scorta è stata utilizzata non per questi… - HuffPostItalia : L'onda delle donne negli Stati Uniti - ElenaLinkin : I tramonti su Marte sono blu. Questo perché nell’atmosfera marziana sono presenti delle polveri sottili che permett… - AntonellaCrima2 : RT @NinaRicci_us: La #Lamorgese dice che la Paladino 'appariva chiaramente turbata' per la presenza delle #Iene, versione smentita dall'inv… -

Ultime Notizie dalla rete : onda delle L'onda delle donne negli Stati Uniti L'HuffPost Donatella Finocchiaro: «Quando la mafia entrò nella mia vita»

Il 3 dicembre su Rai 1 va in onda la docufiction «Io, una giudice popolare al Maxiprocesso», con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica. Un viaggio inedito, tra fiction, interviste e immagini di repert ...

Capello a Chiesa: “Non dimenticare quello che hai fatto alla Fiorentina”

Primo gol con la maglia della Juventus realizzato dall’ex attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Nel post partita in diretta televisiva su Sky è andato in onda un siparietto che ha coinvolto il ...

Il 3 dicembre su Rai 1 va in onda la docufiction «Io, una giudice popolare al Maxiprocesso», con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica. Un viaggio inedito, tra fiction, interviste e immagini di repert ...Primo gol con la maglia della Juventus realizzato dall’ex attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Nel post partita in diretta televisiva su Sky è andato in onda un siparietto che ha coinvolto il ...