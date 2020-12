L’OMS ha coperto Conte: appaiono degli spettri scomodi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vera notizia bomba è lanciata contro l’Italia e soprattutto nei confronti del governo centrale di Conte nel contrasto al contagio Covid. consigli dei ministri (web source)Tanta indignazione per quanto riguarda il comportamento del premier Conte nella gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. Ecco quindi che si deve andare indietro nel tempo per scoprire quanto siano grandi i disastri del Governo centrale e che abbiano portato a migliaia e migliaia di morti. Leggi qui —> Famiglia Reale completamente in lutto: é venuta a mancare lady Elizabeth Leggi qui –> La sanità pubblica è al collasso: se fosse privata come sarebbe andata? Ecco quindi che la stessa Oms abbia scoperto che nel 2006 sia stata l’ultima volta che l’Italia abbia aggiornato il piano pandemico. Ecco quindi che in un ‘lavoro di ... Leggi su kronic (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vera notizia bomba è lanciata contro l’Italia e soprattutto nei confronti del governo centrale dinel contrasto al contagio Covid. consigli dei ministri (web source)Tanta indignazione per quanto riguarda il comportamento del premiernella gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. Ecco quindi che si deve andare indietro nel tempo per scoprire quanto siano grandi i disastri del Governo centrale e che abbiano portato a migliaia e migliaia di morti. Leggi qui —> Famiglia Reale completamente in lutto: é venuta a mancare lady Elizabeth Leggi qui –> La sanità pubblica è al collasso: se fosse privata come sarebbe andata? Ecco quindi che la stessa Oms abbia sche nel 2006 sia stata l’ultima volta che l’Italia abbia aggiornato il piano pandemico. Ecco quindi che in un ‘lavoro di ...

xx_thebossx : @fattoquotidiano Con quale coraggio pubblicate queste cazzate? @reportrai3 ha platealmente dimostrato che l'#OMS ha… - Rossonerosemper : @Astrocolo Poi con calma si dovrà parlare di come l'OMS ha coperto il contagio degli asintomatici e raccomandato di… - LauraCarrese : RT @marisaLaDestra: ??#IlTempo denuncia a??.@Storace l'indignazione a mille per i comportamenti istituzionali. Scandalo #Oms-Italia, hanno c… - arquer12 : RT @Vickiegogreen: L'#OMS non ha coperto solo i disastri di #Conte e sodali. Ha coperto quelli del #CCPChina e molto altro. L'organo più co… - Maxim22170 : RT @Vickiegogreen: L'#OMS non ha coperto solo i disastri di #Conte e sodali. Ha coperto quelli del #CCPChina e molto altro. L'organo più co… -

