Lo sgabello della Rolls Royce che costa 7mila euro

Credit: Rolls RoyceQualora foste alla ricerca di un regalo di Natale carino e abbordabile abbiamo l'idea giusta per voi: la nuova sedia portatile di Rolls Royce. Pursuit Seat, questo il nome dell'accessorio, è una rivisitazione contemporanea del tradizionale sgabello portatile, progettato da Bespoke Collective, la divisione dell'azienda inglese preposta alla realizzazione di oggetti di lusso da abbinare alle lussuose vetture del marchio. Il prezzo? Beh, con "solo" 8755 dollari (7217 euro), potete portarvi a casa il massimo della qualità inglese, con un corpo estensibile e regolabile in altezza in alluminio lucidato, rivestito in carbonio, e una seduta in pelle, il cui colore può essere personalizzato per abbinarlo agli interni del proprio veicolo. Il design è pulito ...

