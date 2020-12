LIVE Trento-VfB Friedrichshafen | Champions League volley in DIRETTA | risultato in tempo reale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi-VfB, terzo match del Gruppo E delladimaschile 2020-2021 per i dolomitici. La formula quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto al solito, tutti i match del girone si stanno infatti svolgendo alla BLM Group Arena: le prime classificate di ogni gruppo volanomente ai quarti di finale insieme alle tre migliori seconde. Siamo di fatto al match più atteso della tre giorni, le due formazioni si trovano infatti al primo e al secondo posto del girone E e la partita di stasera deciderà di fatto di chi sarà la leadership.viene da una ...

comunetn : ?? Il #ConsiglioComunale di Trento è convocato in videoconferenza: - mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30 con ordine… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - zazoomblog : LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk Champions League volley in DIRETTA: debutto contro gli ostici russi - #Trento-Lo… - mirella_trento : RT @Occe64: Ho risentito dopo un po' di tempo #ChanChan live e mi ha proprio commosso, è di una dolcezza e bellezza straordinarie. Grazie @… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

Sportface.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, ultime notizie. Via libera al dl Covid, stop a spostamenti per Natale. LIVE ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-VfB Friedrichshafen, terzo match del Gruppo E della Champions League di volley maschile 2020-2021 per i dolomitici. La formula quest’anno, vista l’eme ...