LIVE Trento-Vfb Friedrichshafen 3-0 | Champions League volley in DIRETTA | dolomitici sontuosi | vincono e volano in testa al gruppo E!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-VFB17:24 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:22 La situazione attuale vedea 8 punti,a 6, Novosibirsk a 1 e Karlovasko a 0, queste ultime due squadre hanno ancora una partita da giocare. 17:20si sbarazza dei tedeschi e vola in cima alE, situazione fondamentale per staccare il pass per i quarti di finale! 25-18 E si chiude con un servizio vincente di Lisinac! 24-18 Sei match-point per! 23-18 Errore questa volta per l’azzurro. 23-17 Ace di Alessandro Micheletto! 22-17 Muro a uno di Argenta su Balaen! 21-17 Sfonda sulle mani del ...