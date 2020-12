LIVE Trento-Vfb Friedrichshafen 25-19 | Champions League volley in DIRETTA | un Abdel Aziz sontuoso regala il primo set ai suoi!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ace di, che continua a fare malissimo agli avversari. 4-4 Errore dai nove metri per Bohme. 3-4 Buona diagonale da posto due per Weber. 3-3 Risponde immediatamente presente Podrascanin, che sta ricoprendo egregiamente il ruolo di capitano provvisorio. 2-3 Un po’ di confusione in ricostruzione per, ne approfitta Bohme dal centro. 2-2 Esce il servizio di Lucarelli. 2-1 Muro a tetto di Podrascanin su Bohme, break in apertura. 1-1 Diagonale nei due metri di Lucarelli, wow! 0-1 Si riparte con un errore dai nove metri di Argenta. 16:25 Molto benein questoparziale, nonostante l’assenza di Kooy (superlativo nei giorni passati), i dolomitici si sono dimostrati estremamente ordinati e cinici in tutti i ...