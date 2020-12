LIVE Trento-VfB Friedrichshafen 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | si parte alla BLM Group Arena

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13 Scappa il servizio di Nimir. 14-12 Bene Micheletto da posto quattro, inizio molto solido per lui. 13-12 Esce questa volta l’attacco dell’opposto azzurro. 13-11 Ottima parallela di Argenta da seconda linea. 12-11 Si insacca l’attacco di Juhkami. 12-10 Scambio rocambolesco di, che poi si porta il punto a casa con una pipe di Lucarelli. 11-10 Mani-out di Lucarelli che si prende un bel rischio. 10-10 Ancora un punto in attacco per il francese, è parità. 10-9 Pallonetto spinto di Marechal, che usa bene le mani di Nimir. 10-8 Errore dai nove metri di Fiel. 9-8 Peccato, gran difesa di Lisinac, Abdel Aziz prova a forzare in attacco, ma la pfinisce fuori. 9-7 Errore in battuta di Juhkami. 8-7 Mani-out di Fiel dal centro. 8-6 Ancora un muro, questa volta di Argenta su ...