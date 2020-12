LIVE Schio-Riga 20-9 | Eurolega basket femminile in DIRETTA | la difesa veneta sta facendo la differenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-9 Canestro di Udodenko che chiude il primo quarto 20-7 Due su due dalla lunetta per Sottana eche allunga ancora 18-7 Canestro di Cinili 16-7 Canestro di Thomas 16-5 Dentro il libero aggiuntivo e +1115-5 Canestro di Andre e massimo vantaggioa 90 secondi dalla fine del primo quarto 13-5 Due su due dalla lunetta per Gruda 11-5 Dopo un lungo periodo a vuoto per le due squadre libero a segno per la Huff 11-4 Canestro di Mestdagh 9-4 Due su due dalla lunetta per Udodenko 9-2 A segno il libero addizionale 8-2 Canestro di De Pretto, che subisce anche fallo, eva a +6 6-2 Palla rubata da De Pretto, fallo e due su due dalla lunetta per De Pretto 4-2 Ancora Gruda per il vantaggio2-2 Canestro Gruda 0-2 ...