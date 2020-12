LIVE Roma-Young Boys, Europa League in DIRETTA: chance per Borja Mayoral e Calafiori dal 1? (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali della sfida: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Mambimbi 19.58 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Roma e Young Boys, valevole per la quinta giornata del gruppo A di Europa League. Come vedere la partita in tv Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Ecco le formazioni ufficiali della sfida:(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara,; Carles Perez, Pedro;(4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Mambimbi 19.58 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladel match fra, valevole per la quinta giornata del gruppo A di. Come vedere la partita in tv Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

sportli26181512 : Roma-Young Boys, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Obiettivo 1° posto nel girone per i giallorossi,… - VoceGiallorossa : ? Seguite con noi il match tra @OfficialASRoma e @BSC_YB. Prepartita a cura di @danilo_budite e Vincenzo Pennisi.… - SkySport : Europa League, le ufficiali di Roma-Young Boys: Fonseca ne cambia 8 ? #RomaYoungBoys Fischio d'inizio alle 21 LIVE… - Sportflash24 : Diretta risultati #EuropaLeague 5^ giornata fase a gironi: in gara 48 squadre, tra cui #Milan, #Roma e #Napoli >… - ValeRossignoli : RT @UEFAcom_it: Ecco i Giallorossi ???? SEGUI Roma-Young Boys con il nostro LIVE ?? -