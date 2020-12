LIVE Roma-Young Boys 3-1, Europa League in DIRETTA: i giallorossi ribaltano tutto e si prendono il primo posto! (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 É tutto per questa DIRETTA LIVE della sfida fra Roma e Young Boys. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e a presto con le dirette LIVE testuali su OA Sport! 22.56 Era necessario reagire dopo il capitombolo di Napoli e sono arrivate risposte confortanti per Paulo Fonseca in vista della partita contro il Sassuolo di domenica. 22.54 Buona prestazione per la squadra di Fonseca che si assicura il primo posto rimontando il gol iniziale di Nsame. Gli svizzeri per la qualificazione si giocheranno tutto nell’ultimo match a Cluj dove avranno due risultati a disposizione. TERMINA LA CONTESA ALL’OLIMPICO! 3-1 PER LA Roma CHE SI ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Éper questadella sfida fra. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e a presto con le direttetestuali su OA Sport! 22.56 Era necessario reagire dopo il capitombolo di Napoli e sono arrivate risposte confortanti per Paulo Fonseca in vista della partita contro il Sassuolo di domenica. 22.54 Buona prestazione per la squadra di Fonseca che si assicura ilposto rimontando il gol iniziale di Nsame. Gli svizzeri per la qualificazione si giocherannonell’ultimo match a Cluj dove avranno due risultati a disposizione. TERMINA LA CONTESA ALL’OLIMPICO! 3-1 PER LACHE SI ...

