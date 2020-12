LIVE Roma-Young Boys 2-1, Europa League in DIRETTA: Calafiori con un gol da cineteca porta avanti la Roma (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75? Cerca la porta Pellegrini da punizione: pallone che termina sopra la traversa. 73? Coast-to-coast di Mkhitaryan che viene steso da Elia sulla trequarti: giallo per il neoentrato degli ospiti. 71? Interessante la storia di Riccardo Calafiori: lui, tifoso Romanista doc, ha come migliore amico il tennista italiano Flavio Cobolli. Entrambi giocavano a Trigoria, poi il secondo si è dedicato al tennis e quest’anno ha conquistato il torneo di doppio juniores al Roland Garros. Due talenti dello sport italiano legati da una splendida amicizia. 69? Gli svizzeri non riescono a reagire alla rete di Calafiori. Persiste la partita prettamente difensiva dei campioni elvetici in carica. 67? Doppio cambio per Seoane: fuori Aebischer e ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Cerca laPellegrini da punizione: pallone che termina sopra la traversa. 73? Coast-to-coast di Mkhitaryan che viene steso da Elia sulla trequarti: giallo per il neoentrato degli ospiti. 71? Interessante la storia di Riccardo: lui, tifosonista doc, ha come migliore amico il tennista italiano Flavio Cobolli. Entrambi giocavano a Trigoria, poi il secondo si è dedicato al tennis e quest’anno ha conquistato il torneo di doppio juniores al Roland Garros. Due talenti dello sport italiano legati da una splendida amicizia. 69? Gli svizzeri non riescono a reagire alla rete di. Persiste la partita prettamente difensiva dei campioni elvetici in carica. 67? Doppio cambio per Seoane: fuori Aebischer e ...

