Live Roma-Young Boys 1-1: giallorossi poco cinici, Mayoral risponde a Nsame (Di giovedì 3 dicembre 2020) 46' - Inizia la riprsa con due cambi per la Roma dentro Mkhitaryan per Pedro e Spinazzola per Ibanez 45 + 2 - Fine primo tempo 45' - Arriva il pareggio giallorosso: Pedro in area prova il sinistro, ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) 46' - Inizia la riprsa con due cambi per ladentro Mkhitaryan per Pedro e Spinazzola per Ibanez 45 + 2 - Fine primo tempo 45' - Arriva il pareggio giallorosso: Pedro in area prova il sinistro, ...

emergenzavvf : Domani #4dicembre a #Roma, nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, la messa per la celebrazione di Santa Barbara… - corgiallorosso : LIVE Roma-Young Boys 2-1 (34' Nsame, 44' Mayoral, 59' Calafiori) – RICCARDO CALAFIORI!!!! - forzaroma : 60' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA!!! Una magia di Riccardo Calafiori regala il vantaggio ai giallorossi… - UEFAcom_it : CALAFIORI! SEGUI Roma-Young Boys con il nostro LIVE ?? - zazoomblog : Roma Young Boys 0-1 LIVE: Nsame porta in vantaggio gli ospiti - #Young #LIVE: #Nsame #porta #vantaggio -