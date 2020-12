LIVE Roma-Young Boys 0-0, Europa League in DIRETTA: assedio dei giallorossi che non riescono a sfondare (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Dopo le molteplici sofferenze fra il 15? e il 20?, lo Young Boys negli ultimi minuti sta rischiando meno, riuscendo a recuperare qualche metro nel proprio baricentro. 23? Fonseca aveva chiesto una reazione ed un atteggiamento proposotivo: finora è stato accontentato dalla prova dei suoi. 21? Ngamaleu guadagna un calcio d’angolo con uno scatto in contropiede sulla sinistra. Efficiente la chiusura di Ibanez. 20? Un assedio della Roma in questi minuti. Young Boys chiuso in un angolo, incapace di uscire dalla propria metà campo. 17? Un altro pallone recuperato da Villar: verticalizzazione immediata per Mayoral che tenta la precisione nella conclusione, ma troppo debolmente. Blocca il portiere. 16? ALTRA CHANCE ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Dopo le molteplici sofferenze fra il 15? e il 20?, lonegli ultimi minuti sta rischiando meno, riuscendo a recuperare qualche metro nel proprio baricentro. 23? Fonseca aveva chiesto una reazione ed un atteggiamento proposotivo: finora è stato accontentato dalla prova dei suoi. 21? Ngamaleu guadagna un calcio d’angolo con uno scatto in contropiede sulla sinistra. Efficiente la chiusura di Ibanez. 20? Undellain questi minuti.chiuso in un angolo, incapace di uscire dalla propria metà campo. 17? Un altro pallone recuperato da Villar: verticalizzazione immediata per Mayoral che tenta la precisione nella conclusione, ma troppo debolmente. Blocca il portiere. 16? ALTRA CHANCE ...

