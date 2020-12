LIVE – Reggio Emilia-Treviso, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unahotels Reggio Emilia e De’Longhi Treviso si affrontano nel recupero della sesta giornata di Serie A1 2020/2021. Le due compagini hanno disputato solo sei gare in questo campionato con tre vittorie ed altrettante sconfitte. L’appuntamento al PalaRadi è fissato per le ore 20.30 di giovedì 3 dicembre, su Sportface sarà possibile seguire la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Treviso SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unahotelse De’Longhisi affrontano nel recupero della sesta giornata diA1. Le due compagini hanno disputato solo sei gare in questo campionato con tre vittorie ed altrettante sconfitte. L’appuntamento al PalaRadi è fissato per le ore 20.30 di giovedì 3 dicembre, su Sportface sarà possibile seguire la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

R0berta3 : Madonna se vi permettete di nominare i l'rry nella live di Lou vi facc fa o strascin p tutt a Salern-Reggio Calabrj Kiss kiss ???? - ReteMeteoAmator : ??? Live da San Luca 280m sopra #Bologna. #Neve scesa anche a Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia. Rete Meteo A… - LiveCalabria : La Bcc, la Calabria, il medico ex commissario provinciale dell'ASP di Reggio Santo Gioffrè e la sua denuncia in un… - CryAntonino : #Covid e case di riposo: a Reggio Emilia aprono le ‘stanze degli abbracci’, per gli anziani nelle ASP - CryAntonino : RT @emergency_live: Covid e case di riposo: a Reggio Emilia aprono le ‘stanze degli abbracci’, per gli anziani nelle ASP -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggio LIVE – Reggio Emilia-Treviso, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Diretta live Reggiana – Monza (dom. 6/12, ore 15): le decisioni del Giudice Sportivo

GIUDICE SPORTIVO SERIE B Il Giudice Sportivo di Serie B, l’avvocato Emilio Battaglia, ha emesso le decisioni disciplinari relative alla nona giornata cadetta. Il Monza non ha squalificati per la sfida ...

I ragazzi scoprono il volley studiando i segreti della Conad

Scatta domani il progetto "Multisport ne’ Monti". Una iniziativa rivolta alle scuole dell’Appennino e che vede rinnovarsi la collaborazione delle società pallavolistiche della zona (Appennino Volley T ...

GIUDICE SPORTIVO SERIE B Il Giudice Sportivo di Serie B, l’avvocato Emilio Battaglia, ha emesso le decisioni disciplinari relative alla nona giornata cadetta. Il Monza non ha squalificati per la sfida ...Scatta domani il progetto "Multisport ne’ Monti". Una iniziativa rivolta alle scuole dell’Appennino e che vede rinnovarsi la collaborazione delle società pallavolistiche della zona (Appennino Volley T ...