LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 77-80 | Eurolega basket in DIRETTA | bruciante sconfitta in rimonta per i meneghini

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 La nostratermina qui. Grazie per averci seguito e buona serata. 22.41 Premiato come MVP del match Konstantinos Mitoglou, che chiude con 14 punti e una valutazione di 21. Bene nei momenti decisivi anche il grande ex Nemanja Nedovic, autore di 16 punti. Per i padroni di casa il top scorer è Kevin Punter (16 punti), seguito da Malcolm Delaney (14 punti) e Shavon Shields (13 punti). 22.38 Delusione cocente per i tifosi dell’AX Armani Exchange: la squadra di Ettore Messina non riesce a centrare la quarta vittoria consecutiva subendo una bruttaincontro il. Lagreca si concretizza pian piano nella ripresa, dopo che ierano stati ...