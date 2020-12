LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 70-66, Eurolega basket in DIRETTA: si decide tutto negli ultimi 4? (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-68 KEVIIIN PUNTEEER! Extrapass di Delaney, il playmaker dell’Olimpia non sbaglia. 70-68 2/2 in lunetta per White. 70-66 Bella percussione di Nedovic, che segna con la mano sinistra. 70-64 2/2 di Punter in lunetta. 68-64 Altro 2/2 ai liberi per Milano: stavolta l’autore è Delaney. 66-64 2/2 in lunetta per Hines. 64-64 Mitoglou è decisamente un fattore. Di nuovo parità ad Assago. 64-62 2/2 ai liberi per LeDay. 62-62 Rimbalzo offensivo e canestro per Mitoglou: parità al Forum. 62-60 1/2 in lunetta per Papapetrou. 62-59 Mitoglou ristabilisce il -3. Ora gli ateniesi sono in fiducia, Milano deve fare molta attenzione. 62-57 Bel cameriere di Micov, che nei momenti più critici risponde sempre presente. 60-57 Tripla di Bochoridis. -3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-68 KEVIIIN PUNTEEER! Extrapass di Delaney, il playmaker dell’non sbaglia. 70-68 2/2 in lunetta per White. 70-66 Bella percussione di Nedovic, che segna con la mano sinistra. 70-64 2/2 di Punter in lunetta. 68-64 Altro 2/2 ai liberi per: stavolta l’autore è Delaney. 66-64 2/2 in lunetta per Hines. 64-64 Mitoglou è decisamente un fattore. Di nuovo parità ad Assago. 64-62 2/2 ai liberi per LeDay. 62-62 Rimbalzo offensivo e canestro per Mitoglou: parità al Forum. 62-60 1/2 in lunetta per Papapetrou. 62-59 Mitoglou ristabilisce il -3. Ora gli ateniesi sono in fiducia,deve fare molta attenzione. 62-57 Bel cameriere di Micov, che nei momenti più critici risponde sempre presente. 60-57 Tripla di Bochoridis. -3 ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 42-30 Eurolega basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio all’intervallo -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Panathinaikos 29-21 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Panathinaikos… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 14-7 Eurolega basket in DIRETTA: ottimo avvio dei meneghini - #Olimpia #Milano-P… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: sfida di cartello per le prime posizioni - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 20.45 per Olimpia Milano vs Panathinaikos. Biancorossi favoriti, la parola d'ordine sarà sempr… -