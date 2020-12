LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 55-48, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini avanti nel terzo quarto (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-50 Hines in lunetta completa il gioco da tre punti. 57-50 SUPER HINES! Gran giocata dell’ex Cska Mosca, che segna e subisce il fallo. 55-50 Assist di Bochoridis, realizza Papagiannis. 55-48 Semigancio vincente di Hines. 53-48 Tripla a bersaglio per Aaron White. Il Panathinaikos torna a -5. Timeout televisivo. 53-45 Mack ora è indemoniato: stavolta si mette in proprio e arriva fino in fondo. 53-43 Tanto spazio per Shields, che segna la tripla del +10. 50-43 Super giocata di Mack, che serve un cioccolatino sotto canestro a Papagiannis. 50-41 1/2 in lunetta di Nedovic. 50-40 Shields va a bersaglio dalla media distanza. 48-40 Tripla di Mack dall’angolo. 48-37 Punter riporta Milano sul +11. 46-37 Segna Nedovic. 46-35 Punter ristabilisce la doppia cifra di margine. 44-35 Tripla di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-50 Hines in lunetta completa il gioco da tre punti. 57-50 SUPER HINES! Gran giocata dell’ex Cska Mosca, che segna e subisce il fallo. 55-50 Assist di Bochoridis, realizza Papagiannis. 55-48 Semigancio vincente di Hines. 53-48 Tripla a bersaglio per Aaron White. Iltorna a -5. Timeout televisivo. 53-45 Mack ora è indemoniato: stavolta si mette in proprio e arriva fino in fondo. 53-43 Tanto spazio per Shields, che segna la tripla del +10. 50-43 Super giocata di Mack, che serve un cioccolatino sotto canestro a Papagiannis. 50-41 1/2 in lunetta di Nedovic. 50-40 Shields va a bersaglio dalla media distanza. 48-40 Tripla di Mack dall’angolo. 48-37 Punter riportasul +11. 46-37 Segna Nedovic. 46-35 Punter ristabilisce la doppia cifra di margine. 44-35 Tripla di ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 42-30 Eurolega basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio all’intervallo -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Panathinaikos 29-21 Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Panathinaikos… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 14-7 Eurolega basket in DIRETTA: ottimo avvio dei meneghini - #Olimpia #Milano-P… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: sfida di cartello per le prime posizioni - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 20.45 per Olimpia Milano vs Panathinaikos. Biancorossi favoriti, la parola d'ordine sarà sempr… -