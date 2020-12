LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 35-25, Eurolega basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio per i lombardi (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-25 Tarczewski schiaccia in tutta comodità! Massimo vantaggio Milano! 36-25 1/2 di Punter in lunetta. 35-25 LeDay ripaga con la stessa moneta, anche grazie all’alzata di Delaney. 33-25 Schiacciata di Mitoglou su assist di Mack. 33-23 Assist di Datome, segna LeDay. 31-23 Rimbalzo in attacco e canestro di Roll. 29-23 2/2 ai liberi per Nedovic. 29-21 MICHAEL ROLL DALL’ANGOLO! L’Olimpia torna a +8, timeout Panathinaikos. 26-21 Rimbalzo offensivo e canestro di Hines. 24-21 Tripla di Bentil. 24-18 Shields inaugura il secondo periodo. INIZIO SECODO QUARTO FINE PRIMO QUARTO: Olimpia Milano – Panathinaikos 22-18 Ottima difesa dell’Olimpia: i greci non riescono nemmeno a ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-25 Tarczewski schiaccia in tutta comodità! Massimo! 36-25 1/2 di Punter in lunetta. 35-25 LeDay ripaga con la stessa moneta, anche grazie all’alzata di Delaney. 33-25 Schiacciata di Mitoglou su assist di Mack. 33-23 Assist di Datome, segna LeDay. 31-23 Rimbalzo in attacco e canestro di Roll. 29-23 2/2 ai liberi per Nedovic. 29-21 MICHAEL ROLL DALL’ANGOLO! L’torna a +8, timeout. 26-21 Rimbalzo offensivo e canestro di Hines. 24-21 Tripla di Bentil. 24-18 Shields inaugura il secondo periodo. INIZIO SECODO QUARTO FINE PRIMO QUARTO:22-18 Ottima difesa dell’: i greci non riescono nemmeno a ...

