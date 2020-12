LIVE Milan-Celtic 4-2 | Europa League in DIRETTA | i rossoneri trascinati da Hauge stendono gli scozzesi qualificandosi alla prossima fase del torneo

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata su OA Sport. LE PAGELLE DEL MATCH(4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Dalot 6, Kjær sv (dall’11’ Romagnoli 6,5), Gabbia 6, Theo Hernández 6,5; Kessié 6 (dal 62? Bennacer 6), Kruni? 5 (dal 46? Tonali 6); Castillejo 7, Çalhano?lu 7 (dal 62? Brahim Diaz 6,5),7,5; Rebi? 5 (dall’83 Colombo sv).(4-2-3-1): Barkas 6, Elhamed 5,5, Bitton 6, Ajer 6, Laxalt 6, McGregor 6,5, Brown 5 (dal 78? Soro sv), Christie 6 (dall’86’ Klimala sv), Rogic 7 (dal 68? Ntcham 6), Frimpong 6,5, Edouard 7. 90’+4 FINISCE QUI:4-2. Per effetto della vittoria del Lille (2-1) sullo Sparta Praga, i ...