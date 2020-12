LIVE Milan-Celtic 4-2, Europa League in DIRETTA: Brahim Diaz va in gol! I rossoneri servono il poker (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+3 ALTRA GRAN PARATA DI DONNARUMMA SUL DESTRO DI FRIMPONG. 90? Saranno 3? i minuti di recupero. 87? Intanto il Milan usufruisce di un calcio d’angolo (senza effetto), mentre in precedenza c’è da rilevare un bel salvataggio in acrobazia di Tonali che ha respinto un tiro di Ntcham. 86? Altro cambio negli scozzesi: esce Christie, entra Klimala. 86? Tiro di McGregor che non trova la porta. 85? Intanto c’è una punizione pericolosa per il Celtic, in posizione centrale sui 20m. 83? Dopo il gol, altro cambio nel Milan (l’ultimo): esce Rebic, entra Colombo. 82? Brahim DIAAAAAAAZ, SEGNA IL QUARTO GOL DEI rossoneri: Milan-Celtic 4-2. Grande combinazione fra Hauge e lo spagnolo, con il secondo che – ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+3 ALTRA GRAN PARATA DI DONNARUMMA SUL DESTRO DI FRIMPONG. 90? Saranno 3? i minuti di recupero. 87? Intanto ilusufruisce di un calcio d’angolo (senza effetto), mentre in precedenza c’è da rilevare un bel salvataggio in acrobazia di Tonali che ha respinto un tiro di Ntcham. 86? Altro cambio negli scozzesi: esce Christie, entra Klimala. 86? Tiro di McGregor che non trova la porta. 85? Intanto c’è una punizione pericolosa per il, in posizione centrale sui 20m. 83? Dopo il gol, altro cambio nel(l’ultimo): esce Rebic, entra Colombo. 82?DIAAAAAAAZ, SEGNA IL QUARTO GOL DEI4-2. Grande combinazione fra Hauge e lo spagnolo, con il secondo che – ...

