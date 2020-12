LIVE Busto Arsizio-Schwerin 24-26, Champions League volley in DIRETTA: le tedesche portano a casa il primo set (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 primo set a due volte, nella prima fase molto meglio Busto Arsizio che però non ha saputo resistere alla reazione delle tedesche che hanno alzato vertiginosamente le percentuali in difesa. 24-26 Le tedesche difendono alla grande e con Alsmeier trovano l’attacco vincente. 24-25 Spelman colpisce fortissimo in diagonale, il muro tocca ma la palla termina nel campo di Busto. 24-24 Busto difende alla grande, Szakmary forza il colpo da lontanissimo e tira in rete. 23-24 Spelman devastante in diagonale. Set point per le tedesche. Fenoglio chiama il time out. 23-23 ACEEEEEE STEVANOVIIIIIIC!!!! 22-23 Bravissima Gray a trovare una spazio per la parallela!!!! 21-23 Spelman attacca ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00set a due volte, nella prima fase molto meglioche però non ha saputo resistere alla reazione delleche hanno alzato vertiginosamente le percentuali in difesa. 24-26 Ledifendono alla grande e con Alsmeier trovano l’attacco vincente. 24-25 Spelman colpisce fortissimo in diagonale, il muro tocca ma la palla termina nel campo di. 24-24difende alla grande, Szakmary forza il colpo da lontanissimo e tira in rete. 23-24 Spelman devastante in diagonale. Set point per le. Fenoglio chiama il time out. 23-23 ACEEEEEE STEVANOVIIIIIIC!!!! 22-23 Bravissima Gray a trovare una spazio per la parallela!!!! 21-23 Spelman attacca ...

zazoomblog : LIVE Busto Arsizio-Schwerin Champions League volley in DIRETTA: risultato in tempo reale - #Busto #Arsizio-Schweri… - zazoomblog : LIVE Busto Arsizio-Developres Resovia 3-2 Champions League volley in DIRETTA. Le lombarde si salvano al tie break e… - Volleyball_it : @cigarafterten Il girone di Scandicci prevedeva la sola diretta Raisport del derby. Oggi alle 20.30 c'è Resovia - B… - zazoomblog : LIVE Scandicci-Busto Arsizio Champions League volley in DIRETTA: subito un derby italiano cruciale - #Scandicci-Bu… - infoitsport : LIVE VOLLEY - Perugia-Busto Arsizio 23-25, 12-14 Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Busto LIVE Busto Arsizio-Schwerin, Champions League volley in DIRETTA: risultato in tempo reale OA Sport LIVE VOLLEY – Busto Arsizio-Schwerin, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

LIVE VOLLEY - Busto Arsizio-Schwerin: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League femminile 2020/2021 ...

LIVE Busto Arsizio-Schwerin, Champions League volley in DIRETTA: risultato in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza sgiornata del primo round robin del Gruppo A di Champions League femminile. Si sfideranno la Unet E-Work Bust ...

LIVE VOLLEY - Busto Arsizio-Schwerin: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League femminile 2020/2021 ...Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza sgiornata del primo round robin del Gruppo A di Champions League femminile. Si sfideranno la Unet E-Work Bust ...