LIVE Busto Arsizio-Schwerin 24-26 14-25 13-11, Champions League volley in DIRETTA: le lombarde avanti nel terzo set (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-14 Buon primo tempo di Ambrosius! 14-13 Mingardi infila il muro delle tedesche con un gran diagonale. 13-13 Muro si Alsmeier su Gray! 13-12 Alsmeier tira un gran bolide che pizzica la linea. 13-11 Busto Arsizio difende alla grande e Mingardi trova il contrattacco vincente! 12-11 MONSTER BLOOOOOCK PULTEEEEEER! 11-11 MURO POULTEEEERRR!!!!!! 10-11 Bomba da seconda linea di Gray!!! 9-11 Muro impressionante di Barfield su Stevanovic! 9-10 Parallela lunga sulla linea di Gennari. 8-10 Disastro difensivo di Busto che contiene l’attacco di Spelman ma poi lascia cadere la palla. 8-9 Bomba di Gennari che colpisce in testa un’avversaria. 7-9 Diagonale strettissimo e precisissimo di Szakmary che non lascia scampo a Busto. 7-8 Pallonetto dolcissimo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-14 Buon primo tempo di Ambrosius! 14-13 Mingardi infila il muro delle tedesche con un gran diagonale. 13-13 Muro si Alsmeier su Gray! 13-12 Alsmeier tira un gran bolide che pizzica la linea. 13-11difende alla grande e Mingardi trova il contrattacco vincente! 12-11 MONSTER BLOOOOOCK PULTEEEEEER! 11-11 MURO POULTEEEERRR!!!!!! 10-11 Bomba da seconda linea di Gray!!! 9-11 Muro impressionante di Barfield su Stevanovic! 9-10 Parallela lunga sulla linea di Gennari. 8-10 Disastro difensivo diche contiene l’attacco di Spelman ma poi lascia cadere la palla. 8-9 Bomba di Gennari che colpisce in testa un’avversaria. 7-9 Diagonale strettissimo e precisissimo di Szakmary che non lascia scampo a. 7-8 Pallonetto dolcissimo di ...

