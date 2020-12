LIVE Az Alkmaar Napoli Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 3 dicembre 2020) Crocevia importante per il Napoli che ripone buone speranze nell’Europa League. Stasera alle 21.00 ritrova l’AZ Alkmaar, inaspettatamente vittorioso all’andata al San Paolo: un successo contro la compagine olandese potrebbe concretamente significare qualificazione al prossimo turno. Le scelte degli allenatori Padroni di casa che presenteranno un 4-3-3 con la linea difensiva formata da Sugawara, Letschert, Martins Indi e Wijndal per offrire copertura al portiere Bizot. Il trio offensivo è sostanzialmente quello titolare, composto da Stengs, Boadu e Karlsson. Turnover non sostanzioso per Gattuso che conferma Mertens falso nueve, con gli inserimenti all’inizio di Politano e con il confermatissimo Insigne. Bakayoko ritrova un posto da titolare affianco a Fabian Ruiz, con Zielinski anche lui confermato nel ruolo di incursore di ... Leggi su giornal (Di giovedì 3 dicembre 2020) Crocevia importante per ilche ripone buone speranze nell’Europa League. Stasera alle 21.00 ritrova l’AZ, inaspettatamente vittorioso all’andata al San Paolo: un successo contro la compagine olandese potrebbe concretamente significare qualificazione al prossimo turno. Le scelte degli allenatori Padroni di casa che presenteranno un 4-3-3 con la linea difensiva formata da Sugawara, Letschert, Martins Indi e Wijndal per offrire copertura al portiere Bizot. Il trio offensivo è sostanzialmente quello titolare, composto da Stengs, Boadu e Karlsson. Turnover non sostanzioso per Gattuso che conferma Mertens falso nueve, con gli inserimenti all’inizio di Politano e con il confermatissimo Insigne. Bakayoko ritrova un posto da titolare affianco a Fabian Ruiz, con Zielinski anche lui confermato nel ruolo di incursore di ...

blab_live : #UEL #EuropaLeague, #AZNapoli @AZAlkmaar @sscnapoli girone ancora in bilico! Probabili formazioni, #pronostico e v… - infoitsalute : LIVE - AZ Alkmaar-Napoli alle 21:00. Azzurri in Olanda per difendere il primato - CinqueNews : Az Alkmaar-Napoli Live: formazioni, dove vederla in tv e in streaming - MondoNapoli : MONDO NAPOLI LIVE - Vi aspettiamo stasera per il pre-partita di AZ Alkmaar -Napoli! Ore 20:15, seguite con noi la d… - sportli26181512 : Diretta Az Alkmaar-Napoli ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gattuso in Olanda per pr… -