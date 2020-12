Live Az Alkmaar-Napoli 0-1 Mertens-gol, primo tempo ok (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Napoli, in testa al gruppo F con 9 punti e con 2 di vantaggio sulla Real Sociedad e proprio sill'Az Alkmaar, cerca in Olanda il successo per la qualficazione ai sedicesimi di Europa... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il, in testa al gruppo F con 9 punti e con 2 di vantaggio sulla Real Sociedad e proprio sill'Az, cerca in Olanda il successo per la qualficazione ai sedicesimi di Europa...

zazoomblog : LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-0 Europa League in DIRETTA: si parte all’AZ Stadion! - #Alkmaar-Napoli #Europa #League… - UEFAcom_it : I risultati all'intervallo ?? SEGUI Roma-Young Boys con il nostro LIVE ?? - _SiGonfiaLaRete : LIVE – #AZAlkmaarNapoli 0-1: l’arbitro Buquet fischia la fine del primo tempo - MondoNapoli : LIVE - Fine primo tempo tra AZ Alkmaar e Napoli, azzurri in vantaggio dopo i primi 45 minuti -… - sportli26181512 : LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-1: al primo affondo Mertens non perdona!: LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-1: al primo affondo Mer… -