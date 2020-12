LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-1 | Europa League in DIRETTA | poche occasioni in Olanda!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA35? Ultimi 10 minuti di un primo tempo non indimenticabile:da segnalare. 32? Ottima prestazione del centrocampista ex Chelsea: diga in mezzo al campo per il. 29? Fallo di Koopmeiners ai danni di Bakayoko, oggi schierato regista nel centrocampo a tre di Gattuso. 26? L’AZcontinua a tenere il possesso del pallone: gli azzurri giocano di contropiede. 23? Ilè piuttosto difensivista in questi primi minuti: sono i padroni di casa a fare la partita. 20? OSPINA SI SUPERA! Gran destro di Aboukhlal ma il colombiano si allunga in angolo. 18? L’AZprova a crescere ma gli azzurri chiudono gli spazi nel modo giusto. 16? MERTENS A VOLO! Alto il sinistro sullo scavetto di ...