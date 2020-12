L’Iran propone uno scambio di prigionieri Ecco cosa c’è dietro

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Non rinegozieremo un accordo che è già stato negoziato”, perché l’accordo sul nucleare “è stato frutto di due anni di negoziazioni, e non sarà mai più rinegoziato, punto”. È stato molto netto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, dialogando ai Med Dialogues 2020 con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi e con Ellie Geranmayeh, vice-direttore del programma Mena dell’Ecfr. L’ACCORDO NUCLEARE Gli Stati Uniti, ha detto, “si sono ritirati” dall’accordo Jcpoa “e hanno imposto sanzioni pesanti dichiarando una guerra economica contro, che è un crimine contro l’umanità perché colpisce tutti i cittadini”. E il capo della diplomazia di Teheran non ha risparmiato l’Europa dalle critiche: “Gli europei non sono stati in grado di fare la propria parte dell’accordo. E non possono dire il contrario perché non vediamo compagnie europee in Iran, ...