L'incubo Trump quasi alla fine: Fauci pronto a incontrare il team di Joe Biden

Il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci avrà oggi una videoconferenza con il team di transizione del presidente eletto Joe Biden. Fauci ha già avuto negli scorsi giorni colloqui con lo staff di ...

dar_casartelli : RT @Emma02478820: verissimo...se Trump perde ci attende un incubo peggiore di questo....che i credenti preghino i maghi facciano sortilegi… - ClaraZanardi1 : @MeryQ12 Quello che sta succedendo è un incubo. L'unica possibilità di salvezza a questo punto è Trump. - Emma02478820 : verissimo...se Trump perde ci attende un incubo peggiore di questo....che i credenti preghino i maghi facciano sort… - LexieVillanelle : @Simonasimo0 @googlenews Che incubo! Questa non mollerà mai. È la fotocopia di Trump, come lui cambiava ministri e… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 29.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… -

Fauci ha già avuto negli scorsi giorni colloqui con lo staff di Biden, compreso con il prossimo capo dello staff della Casa Bianca, Ron Klain ...

Trump vuole la grazia preventiva per i figli

Incubo tasse e prestiti. Il presidente teme per la sua famiglia e il legale Giuliani. L’immunità parlamentare scadrà il 20 gennaio ...

