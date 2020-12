L’eurodeputato sannita Pedicini lascia il Movimento Cinque Stelle

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La frangia ambientalista del M5S al Parlamento europeo, costituita da Piernicola, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi, si separa formalmente dalla delegazione pentastallata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo”. Così in una nota i quattro europarlamentari. Per ciò che concerne ilPiernicola, già da tempo i rapporti con il M5S si erano logorati enon aveva fatto mancare le sue critiche anche in occasione degli ultimi stati generali dei pentastellati. “Con l’addio al M5S, i quattro eurodeputati rinnovano il proprio impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini. La decisione è stata resa necessaria ...