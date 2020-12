L’Eredità, perché il campione Massimo Cannoletta ha voluto sbagliare risposta? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 46enne originario di Lecce ci ha fatto sognare e tifare, ma ieri sera è arrivato il momento di salutarlo: Massimo Cannoletta, campione in carica a L’Eredità, ha chiuso la sua partita. E se è vero che ci sono moltissimi modi per abbandonare il gioco, quello scelto dal campione pugliese ha segnato un’uscita di scena memorabile nella storia del programma. È esplosa sui social la dipartita di Massimo Cannolletta che, a partire dalla puntata di ieri sera, 2 dicembre, ha lasciato il titolo in carica a L’Eredità. Amatissimo dal pubblico, che ha conquistato subito con il suo sorriso e la sua straordinaria capacità di rispondere alle domande del popolare quiz show, il leccese ha abbandonato il gioco. Un momento che il pubblico avrebbe posticipato il più a lungo ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 46enne originario di Lecce ci ha fatto sognare e tifare, ma ieri sera è arrivato il momento di salutarlo:in carica a, ha chiuso la sua partita. E se è vero che ci sono moltissimi modi per abbandonare il gioco, quello scelto dalpugliese ha segnato un’uscita di scena memorabile nella storia del programma. È esplosa sui social la dipartita diCannolletta che, a partire dalla puntata di ieri sera, 2 dicembre, ha lasciato il titolo in carica a. Amatissimo dal pubblico, che ha conquistato subito con il suo sorriso e la sua straordinaria capacità di rispondere alle domande del popolare quiz show, il leccese ha abbandonato il gioco. Un momento che il pubblico avrebbe posticipato il più a lungo ...

