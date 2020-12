L' Eredità | altro caso Cannoletta | il campione perde e va a casa Insinna interviene e lo salva | regolamento manipolato ?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Colpo di scena a L': il superMassimoil "triello" e viene eliminato dal quiz di Flaviosu Raiuno. Il giorno dopo la messa in onda della contestatissima puntata in cuiha dato una risposta sbagliata perre apposta i 180mila euro e far giocare gli altri concorrenti, dunque, i telespettatori restano a bocca aperta: il divulgatore salentino non indovina "bambagia" e va a. O forse no, perchéspiazza tutti annunciando che per lui a norma diè previsto il ripescaggio: "Non è un arrivederci ma un ciao. Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare". Altre polemiche in vista.