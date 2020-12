L’epidemia nel mondo: in Iran superato il milione di casi (Di giovedì 3 dicembre 2020) I casi di Covid-19 in Iran dall’inizio della pandemia hanno superato il milione, arrivando precisamente a 1.003.494, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 13.922 contagi. Le nuove vittime sono 358, diventando in tutto 49.348. LEGGI ANCHE: Covid: Usa, oltre 2.700 morti in un giorno, è record Giscard d’Estaing è morto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Idi Covid-19 indall’inizio della pandemia hannoil, arrivando precisamente a 1.003.494, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 13.922 contagi. Le nuove vittime sono 358, diventando in tutto 49.348. LEGGI ANCHE: Covid: Usa, oltre 2.700 morti in un giorno, è record Giscard d’Estaing è morto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mitsouko1 : RT @valy_s: C’è una prof. del #Gemelli che ci spiega che se non raggiungiamo il 70% di vaccinati #Covid19 e si conferma che c’è un 40% che… - marco0269 : RT @valy_s: C’è una prof. del #Gemelli che ci spiega che se non raggiungiamo il 70% di vaccinati #Covid19 e si conferma che c’è un 40% che… - jobwithinternet : RT @valy_s: C’è una prof. del #Gemelli che ci spiega che se non raggiungiamo il 70% di vaccinati #Covid19 e si conferma che c’è un 40% che… - marcuspascal1 : RT @valy_s: C’è una prof. del #Gemelli che ci spiega che se non raggiungiamo il 70% di vaccinati #Covid19 e si conferma che c’è un 40% che… - Mariang47614228 : RT @valy_s: C’è una prof. del #Gemelli che ci spiega che se non raggiungiamo il 70% di vaccinati #Covid19 e si conferma che c’è un 40% che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemia nel Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera