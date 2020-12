“Leo | guarda…” Il figlio dei Ferragnez senza parole | felicissimo E tutti a chiedere | “Come si fa?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi li segue lo sa, ihanno iniziato il Natale molto tempo fa! Chi guarda le loro stories, come noi, saprà che il loro periodo magico è iniziato tempo fa e che hanno un super albero di Natale tecnologico con super luci che possono essere programmate e gestite interamente dal proprio smartphone, per creare delle bellissime e suggestive coreografie. E subito c’è chi ha fatto i conti per tale albero a Chiara e Fedez. Insomma, ihanno fatto l’albero e lo hanno addobbato diversi giorni prima del tradizionale 8 dicembre, data che viene dedicata all’allestimento dell’abete nelle abitazioni, o all’accensione delle luci nelle strade. Chiara e Fedez hanno fatto foto e alcuni video dove hanno mostrato le diverse coreografie, che le luci sanno creare. Quest’anno Chiara e Fedez – che aspettano il secondo, anzi figlia, ...