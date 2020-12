Legge di Bilancio 2021: le novità sulle pensioni. Ecco quali sono (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il testo della Legge di Bilancio 2021 ha iniziato il suo iter: al suo interno ci sono molte novità, ma in questo articolo ti illustreremo solamente quelle relative alle pensioni. Non ci si aspettava nulla di ampiamente rilevante e infatti per le grosse novità bisognerà attendere il prossimo anno, quando ci si aspetta una riforma abbastanza consistente dell’attuale sistema pensionistico, anche tramite la misura che andrà a sostituire Quota 100, che è in scadenza il 31 dicembre 2021. Dunque, andiamo brevemente a scoprire cosa contiene la Legge di Bilancio 2021 in materia di pensioni. Lavoro part-time e riconoscimento contributi: la novità La ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il testo delladiha iniziato il suo iter: al suo interno cimolte, ma in questo articolo ti illustreremo solamente quelle relative alle. Non ci si aspettava nulla di ampiamente rilevante e infatti per le grossebisognerà attendere il prossimo anno, quando ci si aspetta una riforma abbastanza consistente dell’attuale sistemastico, anche tramite la misura che andrà a sostituire Quota 100, che è in scadenza il 31 dicembre. Dunque, andiamo brevemente a scoprire cosa contiene ladiin materia di. Lavoro part-time e riconoscimento contributi: laLa ...

