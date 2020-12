Lega: su Roma-Latina Governo si smentisce, per territorio è pietra tombale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – “Il Governo smentisce il Governo, stralciando la Roma-Latina dalle opere prioritarie. Cosi’ l’iter dovrebbe iniziare nuovamente da capo, rinunciando di fatto a 2,7 miliardi di euro che genererebbero migliaia di posti di lavoro nella fase dei cantieri e ad opera ultimata.” “Eppure il 25 giugno sono state pubblicate le delibere del Cipe in Gazzetta ufficiale, firmate dal premier Giuseppe Conte, che prevedono: il rinnovo dell’interesse pubblico per l’opera, prorogando al 3 agosto 2022 il termine per gli espropri; la stazione appaltante Autostrade del Lazio, partecipata al 50% dalla Regione Lazio, puo’ riprendere l’iter della gara riscrivendo la cosiddetta ‘lettera di invito’ Legata al progetto di finanza come sancito dal Consiglio di Stato.” “Seguendo quest’ultima ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)– “Ilil, stralciando ladalle opere prioritarie. Cosi’ l’iter dovrebbe iniziare nuovamente da capo, rinunciando di fatto a 2,7 miliardi di euro che genererebbero migliaia di posti di lavoro nella fase dei cantieri e ad opera ultimata.” “Eppure il 25 giugno sono state pubblicate le delibere del Cipe in Gazzetta ufficiale, firmate dal premier Giuseppe Conte, che prevedono: il rinnovo dell’interesse pubblico per l’opera, prorogando al 3 agosto 2022 il termine per gli espropri; la stazione appaltante Autostrade del Lazio, partecipata al 50% dalla Regione Lazio, puo’ riprendere l’iter della gara riscrivendo la cosiddetta ‘lettera di invito’ta al progetto di finanza come sancito dal Consiglio di Stato.” “Seguendo quest’ultima ...

Autostrada Roma – Latina stralciata dalle opere prioritarie

Aveva inoltre assicurato che l’autostrada Roma-Latina fosse “un’opera vitale per il nostro territorio anche in virtù degli interventi inizialmente progettati”. A quanto pare così non è. Secondo quanto ...

Roma penalizzata dai governo rossogialli. Salvini fucila M5s e Pd

Grandi opere, Matteo Salvini contro i governi rossogialli che gestiscono Comune, Regione e goberno nazionale. Il leader della Lega ci va giù ...

