Lega Pro, sospeso il campionato di Primavera 3 fino al 15 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Lega Pro, con una nota apparsa sul sito istituzionale, ha comunicato che il campionato Primavera 3 – "Dante Berretti" è stato sospeso nuovamente fino al prossimo 15 gennaio 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Questa la nota: "La Lega Pro, considerato il perdurare delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati; dispone, a parziale modifica del Com. Uff. n. 9/PR3 del 17 novembre 2020, la sospensione fino al 15 gennaio 2021 delle gare in programma del campionato Primavera 3 2020-2021 – "Dante Berretti".

