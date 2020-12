Le ultime notizie su riapertura palestre dopo il DPCM del 3 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono almeno un paio di considerazioni che possiamo fare a proposito della riapertura palestre, dopo che è stato buttato giù il testo del DPCM del 3 dicembre. Come stanno le cose in questo momento? A conferma di quanto vi ho riportato ad inizio settimana, nonostante le proposte di alcune Regioni, dobbiamo mettere da parte le speranze di un’apertura imprevista già a fine 2020. Questo perché il decreto ufficializzato nelle prossime ore non va a modificare le nostre libertà sugli sport da praticare. Morale della favola? Non ci sarà modo di allenarsi nelle strutture a dicembre. riapertura palestre dopo il DPCM del 3 dicembre: quali prospettive? Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Premesso che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono almeno un paio di considerazioni che possiamo fare a proposito dellache è stato buttato giù il testo deldel 3. Come stanno le cose in questo momento? A conferma di quanto vi ho riportato ad inizio settimana, nonostante le proposte di alcune Regioni, dobbiamo mettere da parte le speranze di un’apertura imprevista già a fine 2020. Questo perché il decreto ufficializzato nelle prossime ore non va a modificare le nostre libertà sugli sport da praticare. Morale della favola? Non ci sarà modo di allenarsi nelle strutture aildel 3: quali prospettive? Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Premesso che ...

