Le regioni allo scontro duro sul nuovo Dpcm, Fontana: «Ci avvisano all’ultimo, poi cambiano le regole». Toti: «Senza senso vietare gli spostamenti tra Comuni» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si prevedono scintille per l’ultimo incontro tra Governo e regioni in vista del nuovo Dpcm, contenente le misure per far fronte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, con un particolare riguardo al periodo delle festività natalizie e dell’anno nuovo. Se da un lato l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte intende mantenere una linea dura, sul fronte opposto molti presidenti di Regione mettono in luce la natura singhiozzante e a tratti «Senza senso» delle misure presenti nella prima bozza (modificata nella notte e presentata nella mattinata di oggi, 3 dicembre, ai presidenti di regione). I pomi della discordia sono tanti: si va dagli spostamenti tra regioni e Comuni, sino all’apertura dei ristoranti a Natale e Capodanno, passando – ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si prevedono scintille per l’ultimo incontro tra Governo ein vista del, contenente le misure per far fronte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, con un particolare riguardo al periodo delle festività natalizie e dell’anno. Se da un lato l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte intende mantenere una linea dura, sul fronte opposto molti presidenti di Regione mettono in luce la natura singhiozzante e a tratti «» delle misure presenti nella prima bozza (modificata nella notte e presentata nella mattinata di oggi, 3 dicembre, ai presidenti di regione). I pomi della discordia sono tanti: si va daglitra, sino all’apertura dei ristoranti a Natale e Capodanno, passando – ...

