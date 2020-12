Le nuove regole decise dal governo per le feste di Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Nella serata del 3 dicembre, dopo un fiorire di bozze, retroscena giornalistici e voci di corridoio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure anti coronavirus in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021. La sera precedente, il Consiglio dei ministri aveva emanato un decreto legge – già in Gazzetta Ufficiale – con cui era stata allungata la durata della validità delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19: la durata della validità di ciascun dpcm passa da 30 a 50 giorni. Dopo un lungo scontro fra le forze del governo Conte bis, ha prevalso la linea più severa per le feste di Natale – se così la vogliamo chiamare – riportata in due dei tre articoli del nuovo dl del 2 dicembre. Il contenuto del ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Nella serata del 3 dicembre, dopo un fiorire di bozze, retroscena giornalistici e voci di corridoio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure anti coronavirus in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021. La sera precedente, il Consiglio dei ministri aveva emanato un decreto legge – già in Gazzetta Ufficiale – con cui era stata allungata la durata della validità delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19: la durata della validità di ciascun dpcm passa da 30 a 50 giorni. Dopo un lungo scontro fra le forze delConte bis, ha prevalso la linea più severa per ledi– se così la vogliamo chiamare – riportata in due dei tre articoli del nuovo dl del 2 dicembre. Il contenuto del ...

Luanaisme : Ma solo io sono circondata da parenti serpenti quindi queste nuove regole non mi fanno ne caldo e ne freddo? #Dpcm - 3nat34 : RT @RaiNews: Le nuove regole del governo nel #Dpcm in arrivo. In diretta su Rainews24 la conferenza stampa del presidente del consiglio Giu… - infooggi : RT @UniversalKines1: Covid: nuovo DPCM, ecco le nuove regole per lo Sport - UniversalKines1 : Covid: nuovo DPCM, ecco le nuove regole per lo Sport - CeliaGianmaria : Covid: nuovo DPCM, ecco le nuove regole per lo Sport -

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole Dpcm di Natale, fino a quando resteranno in vigore le nuove regole anti-coronavirus Fanpage.it Tutti i dettagli sul nuovo Dpcm

Nuove regole si vanno ad aggiungere a quelle già in vigore e alle limitazioni previste dall'ultimo decreto legge per il periodo natalizio ...

Covid Liguria, Toti: “tutti indicatori sono in calo in modo significativo, serve ancora grande prudenza per non dilapidare risultato raggiunto”

Genova | Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto serale della situazione sull’emergenza Covid. “Anche oggi i dati sono tutti ...

Nuove regole si vanno ad aggiungere a quelle già in vigore e alle limitazioni previste dall'ultimo decreto legge per il periodo natalizio ...Genova | Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto serale della situazione sull’emergenza Covid. “Anche oggi i dati sono tutti ...